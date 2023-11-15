Составлен рейтинг 30 главных фильмов 2023 года
Журналисты издания The Hollywood Reporter составили рейтинг главных фильмов текущего года, которые, вероятнее всего, будут бороться за премию "Оскар".
Киноленты включались в список с учетом кассовых сборов, рецензий кинокритиков и отзывов зрителей. Всего в него вошло 30 фильмов.
В их числе нашумевшие "Барби" и "Оппенгеймер", "Наполеон" Ридли Скотта, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Присцилла", "Стальная Хватка", "Маэстро" и "Человек-паук: Паутина вселенных". Конкурируют с ними:
- "Air: Большой прыжок";
- "Незнакомцы";
- "Американское чтиво";
- "Анатомия падения";
- "Город астероидов";
- "Байкеры";
- "Цвет пурпурный";
- "Герой наших снов";
- "Дурные деньги";
- "Честная игра";
- "Феррари";
- "Оставленные";
- "Май, декабрь";
- "Память";
- "Дайана Найэд";
- "Происхождение";
- "Прошлые жизни";
- "Бедные-несчастные";
- "Растин";
- "Солтберн";
- "Рецепт любви";
- "Зона интересов".
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