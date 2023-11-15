Составлен рейтинг 30 главных фильмов 2023 года

Журналисты издания The Hollywood Reporter составили рейтинг главных фильмов текущего года, которые, вероятнее всего, будут бороться за премию "Оскар".

Составлен рейтинг 30 главных фильмов 2023 года
© Кадр из фильма "Наполеон"

Киноленты включались в список с учетом кассовых сборов, рецензий кинокритиков и отзывов зрителей. Всего в него вошло 30 фильмов.

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В их числе нашумевшие "Барби" и "Оппенгеймер", "Наполеон" Ридли Скотта, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Присцилла", "Стальная Хватка", "Маэстро" и "Человек-паук: Паутина вселенных". Конкурируют с ними:

  • "Air: Большой прыжок";
  • "Незнакомцы";
  • "Американское чтиво";
  • "Анатомия падения";
  • "Город астероидов";
  • "Байкеры";
  • "Цвет пурпурный";
  • "Герой наших снов";
  • "Дурные деньги";
  • "Честная игра";
  • "Феррари";
  • "Оставленные";
  • "Май, декабрь";
  • "Память";
  • "Дайана Найэд";
  • "Происхождение";
  • "Прошлые жизни";
  • "Бедные-несчастные";
  • "Растин";
  • "Солтберн";
  • "Рецепт любви";
  • "Зона интересов".

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