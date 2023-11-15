Составлен рейтинг 30 главных фильмов 2023 года

Журналисты издания The Hollywood Reporter составили рейтинг главных фильмов текущего года, которые, вероятнее всего, будут бороться за премию "Оскар".

© Кадр из фильма "Наполеон"

Киноленты включались в список с учетом кассовых сборов, рецензий кинокритиков и отзывов зрителей. Всего в него вошло 30 фильмов.

В их числе нашумевшие "Барби" и "Оппенгеймер", "Наполеон" Ридли Скотта, "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, "Присцилла", "Стальная Хватка", "Маэстро" и "Человек-паук: Паутина вселенных". Конкурируют с ними: