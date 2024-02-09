На «Оскаре» появится новая номинация

Американская академия киноискусств ввела новую номинацию на премии «Оскар», «За достижения в кастинге». Введут ее в 2026 году, на 98-й церемонии вручения, и будут присуждать кастинг-директорам за лучший подбор актеров.

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Полные правила отбора кандидатов объявят в апреле 2025-го. Последний раз список наградных категорий обновлялся более 20 лет назад, в 2001 году, с появлением «лучшего анимационного фильма», сообщает Variety.

«Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития Академии мы с гордостью добавляем кастинг к категориям, которые мы признаем и ценим», — указано в заявлении киноакадемии.