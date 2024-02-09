На «Оскаре» появится новая номинация
Американская академия киноискусств ввела новую номинацию на премии «Оскар», «За достижения в кастинге». Введут ее в 2026 году, на 98-й церемонии вручения, и будут присуждать кастинг-директорам за лучший подбор актеров.
Полные правила отбора кандидатов объявят в апреле 2025-го. Последний раз список наградных категорий обновлялся более 20 лет назад, в 2001 году, с появлением «лучшего анимационного фильма», сообщает Variety.
«Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития Академии мы с гордостью добавляем кастинг к категориям, которые мы признаем и ценим», — указано в заявлении киноакадемии.
Напомним, 96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь с 10 на 11 марта 2024 года. По количеству номинаций (13) лидирует картина Кристофера Нолана «Опенгеймер». Полный перечень номинантов доступен по ссылке.