В Госдуме считают преждевременной идею обязать кинотеатры сообщать о времени начала фильма без рекламы

«С одной стороны, как потребитель, я считаю, что да, надо. Но если встать на сторону кинотеатра, который зарабатывает на размещении рекламы? У нас кинотеатры оказались в очень трудной ситуации после пандемии, после ухода с рынка иностранных компаний, которые показывали фильмы, поэтому я думаю, что вообще надо, но, может быть, не сейчас, а дать им, кинотеатрам, немножко встать на ноги, чтобы их доходы с расходами сравнялись», – сказала Драпеко.