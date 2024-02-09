В Госдуме считают преждевременной идею обязать кинотеатры сообщать о времени начала фильма без рекламы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия – За правду») считает преждевременным предложение обязать кинотеатры предупреждать зрителей о фактическом времени начала показа фильма без рекламного блока перед ним. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующую инициативу.
«С одной стороны, как потребитель, я считаю, что да, надо. Но если встать на сторону кинотеатра, который зарабатывает на размещении рекламы? У нас кинотеатры оказались в очень трудной ситуации после пандемии, после ухода с рынка иностранных компаний, которые показывали фильмы, поэтому я думаю, что вообще надо, но, может быть, не сейчас, а дать им, кинотеатрам, немножко встать на ноги, чтобы их доходы с расходами сравнялись», – сказала Драпеко.
Она добавила, что если соответствующая норма будет введена, то Минкультуры потребуется принять нормативно-правовой акт.
«К закону это отношение не имеет», – пояснила депутат.
Ранее СМИ сообщили, что Институт исследования проблем современной политики направил на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой предложение обязать кинотеатры информировать зрителей о времени начала фактического показа фильма после рекламного блока.