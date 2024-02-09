Дуэйн Джонсон ведет переговоры о роли Мауи в мультфильме «Моана 2»

Американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон планирует вернуться к озвучке полубога Мауи во второй части мультфильма «Моана». Картина уже находится в разработке, сообщает Deadline.

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В оригинальном анимационном фильме главную роль, помимо Дуэйна Джонсона, сыграла Аулия Кравальо, известная по ленте «Дрянные девчонки». Пока у актеров не подписаны соглашения с Disney, однако источники сообщают, что участие «Скалы» гарантировано. Он уже поделился тизером новой части в социальных сетях. Переговоры с агентами исполнительницы роли Моаны продвинулись не так далеко, как у ее коллеги.

Напомним, в будущем появится и киноадаптация “Моаны”. Изначально ее премьера планировалась на 27 июня 2025 года. Однако из-за выхода второй части мультфильма дату релиза сдвинули на 2026-й. Дуэйн Джонсон уже подтвердил свое участие в картине.