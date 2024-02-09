Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»
В США снимут ремейк фильма Акиры Куросавы «Рай и ад», сообщает издание Variety.
Режиссером картины станет обладатель двух Оскаров Спайк Ли.
На главную роль он пригласил Дензела Вашингтона. Он исполнит роль влиятельного бизнесмена, сына которого грозятся выкрасть с целью выкупа. Однако по ошибке злоумышленники похищают сына его водителя.
Главный герой решает платить ли преступникам за выкуп чужого ребенка? Продюсированием проекта займутся студии A24 и Apple. Начало съемок запланировано на март 2024 года.