Шнейдеров заявил о необходимости «Оскара» за кастинг

«У меня у друзей в Лос-Анджелесе актерская школа, они сотрудничают с директорами по кастингу. Им говорят, что на следующий проект нужно пять блондинок, три брюнетки, две тоненьких, три толстеньких, трое брюнетов и четверо блондинов. После этого они выбирают группы и готовят их специально для кастинга. Режиссер говорит: хочу Ивана Янковского, Никиту Кологривого и Светлану Устинову, а на роли второго плана актеров выбирают кастинг-директоры. Другой российский режиссер недавно снимал фильм с детьми, так ему кастинг-директоры привели на просмотр 500 человек», - заключил собеседник НСН.