$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала «Плакса»

Зрители увидят второй сезон сериала "Плакса", посвященного вопросу подростковой травли. Об этом сообщил один из сценаристов проекта и певец Сергей Жуков.

Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала «Плакса»
© Газета.Ru

По его словам, которые цитирует "Пятый канал", в продолжении картины авторы старались раскрыть "больше граней детских мыслей и проблем".

Гадать не стоит: что рассказали российские «Серкан и Эда» о съемках

«У нас появилась не проблема буллинга, а проблема внутренняя, чтобы человек рос, становился сильнее. Мне кажется, мы придумали безумно интересный сюжет. Жаль, что пока он еще в работе», — сказал Жуков.

Первый сезон "Плаксы" вышел на экраны в сентябре 2023 года. Сюжет сериала построен вокруг школьницы Маши (роль исполнила дочь Жукова Ника), которая вынуждена вместе с родителями переехать из Москвы в небольшой городок, сменив элитную гимназию на обычную провинциальную школу, где царят свои порядки.

Новые одноклассники во главе с лидером школы и певицей Крис (Диана Енакаева) не в восторге от новенькой и травят девочку. Маша собирает музыкальную группу "Плакса", одним из членов коллектива стал Ваня Дмитриенко.

Фильмы и сериалы
Плакса
Ваня Дмитриенко
Диана Енакаева
Сергей Жуков
Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости