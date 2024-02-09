Сергей Жуков раскрыл детали второго сезона сериала «Плакса»

Зрители увидят второй сезон сериала "Плакса", посвященного вопросу подростковой травли. Об этом сообщил один из сценаристов проекта и певец Сергей Жуков.

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По его словам, которые цитирует "Пятый канал", в продолжении картины авторы старались раскрыть "больше граней детских мыслей и проблем".

«У нас появилась не проблема буллинга, а проблема внутренняя, чтобы человек рос, становился сильнее. Мне кажется, мы придумали безумно интересный сюжет. Жаль, что пока он еще в работе», — сказал Жуков.

Первый сезон "Плаксы" вышел на экраны в сентябре 2023 года. Сюжет сериала построен вокруг школьницы Маши (роль исполнила дочь Жукова Ника), которая вынуждена вместе с родителями переехать из Москвы в небольшой городок, сменив элитную гимназию на обычную провинциальную школу, где царят свои порядки.