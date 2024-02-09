Реквизит сериала «Корона» продали на аукционе за 2 млн долларов
Автомобиль Jaguar, как у принцессы Дианы, дверь дома номер 10 по Даунинг-стрит, два фарфоровых корги и другие интересные предметы из реквизита «Короны» продали за более чем 2 млн долларов на аукционе, пишет Deadline.
За продажу 473 предметов было выручено около £1,7 млн ($2,15 млн), что более чем на £1 млн превысило предпродажную оценку. Самым дорогим предметом реквизита стал Jaguar, на котором ездила экранная принцесса Диана — он стоил более 70 000 фунтов стерлингов.
Среди других интересных экземпляров — копия двери на Даунинг-стрит, которую, по слухам, собирался купить Борис Джонсон, репродукция коронационного кресла, единственная в мире репродукция золотой государственной кареты и модель похоронной процессии, сделанная студентами Национальной школы кино и телевидения (NFTS).
Более мелкие предметы реквизита, которые стоили по несколько сотен фунтов, включали фарфоровые фигурки корги и палочку для размешивания напитков, которую использовала королева.
Большая часть выручки от аукциона будет направлена в NFTS и окажет поддержку не менее 50 студентам в рамках стипендиальной программы в течение следующих двух десятилетий.
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