Режиссер «Добычи» снимет новую часть «Хищника»

Как сообщает издание Deadline, студия 20th Century готовит новую часть «Хищника» с подзаголовком «Пустоши». Режиссёром картины выступит Дэн Трахтенберг, режиссёр недавней «Добычи», приквела культовой франшизы.

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Будущая картина расскажет о столкновении с хищником в будущем — сражаться с ним будет неназванная героиня. Съёмки должны стартовать уже в этом году, постановщик уже начал поиски актрисы на главную роль.

Лента наверняка выйдет в кинотеатральный прокат — в отличие от недавнего приквела, которую сразу выпустили в онлайн-кинотеатре Hulu.