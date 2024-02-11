Фантастические приключения советских супергероев: о чем новый сериал «Иные»

Мини-сериал «Иные» режиссера Владимира Ракши стартовал на платформе «Кинопоиск». Это рассказ о людях, обладающих даром, действующих в альтернативной истории 1940-х. Подробнее о сериале — в материале «Вечерней Москвы».

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Фэнтези и фантастика актуальны и необходимы как воздух, особенно в подростковом возрасте. Кажется, на эту нишу претендует и «Кинопоиск». На этот раз запускают франшизу «Иные». Кроме сериала по сценарию Елены Войтович вышла одноименная книга, написанная Александрой Яковлевой, появилась ее аудиоверсия, выпускают комикс. Смотри, читай, слушай, а можно все и сразу!

По сюжету простая советская девушка Аня Смолина (Ирина Мартыненко) обладает суперспособностью, которую неоднократно использовала, чтобы спасти брата Петю (Максим Емельянов). Вот только в процессе спасения она вызывала большие разрушения, где невредимыми оставались лишь они. Ею заинтересовались советские органы госбезопасности, желающие использовать девушку как оружие и, конечно, ставить над ней эксперименты.

А еще привлечь Аню на свою сторону хочет иностранец «иной» Максимилиан Нойманн (Вольфганг Черни), который может силой мысли заставлять людей делать то, чего они не хотят. Разве что следователю Ивану Лихолетову (Илья Маланин) когда-то удалось ему сопротивляться. Нойманну помогает собирать одаренных детей влюбленная в него Катарина (Линда Лапиньш). 1940-й, на носу война, фюреру нужна сила.

«Действие сериала происходит в 1930–1940-е годы — этот период выбран неслучайно, — делится сценарист сериала Елена Войтович. — Он оставил нам много загадок и теорий, над которыми интересно поразмышлять в жанре фэнтези»

Думаю, у современных зрителей, которые смотрели зарубежные фильмы и сериалы про супергероев, ассоциации с ними неизбежны. Например, отношения Ани и Пети напоминают те, что были у мутантов Ванды и Ртути.

Нойманн чем-то схож с Магнето, профессором Икс и, конечно, Килгрейвом. Про других пока ничего не скажу, хотя таинственный отряд спящих солдат «М» очень напоминает тот, в котором мог быть Баки Барнс... В общем, возникает ощущение, будто эта история пересобрана из фрагментов, зацепивших автора в популярных зарубежных франшизах. Впрочем, такое в наши дни не редкость: многие успешные фильмы и сериалы написаны по мотивам чужих историй, но в новой вселенной. Да и набор вариантов отношений, способностей, даже сюжетов весьма ограничен.

Что есть в сериале «Иные»? Кинематографичный Советский Союз в альтернативной реальности, которая не сильно отличается от настоящей, но сглажена и отлакирована.

Кажется, так же обработаны и диалоги, и реакции персонажей — они ведь в этом жанре не должны быть достоверными, но должны казаться стильными, стилизованными. Чтобы подростку или взрослому человеку, запустившему сериал, не пришлось ломать голову над поиском скрытых смыслов, а можно было расслабиться, отдохнуть и посмотреть что-то приятное.

Для этого сериал «Иные» подойдет. Тут есть любопытный набор персонажей, которыми можно любоваться и сверяться в правоте своих догадок об их судьбе. Есть атмосферные локации: замок-приют для одаренных детей, исследовательские лаборатории для суперсолдат, нереальный Ленинград, густые дикие леса...

Есть эффектные костюмы и декорации. Да и история по-своему увлекает, создает ощущение, будто наводишь порядок в библиотеке: переставляешь местами книги и ищешь ту самую последовательность, которая окажется новой и впишется в рамки шести серий. Кажется, здесь нет ничего острого, но есть выверенный рецепт подросткового фэнтези, хотя и стоит ограничение по возрасту 18 плюс. Можно дождаться всего сезона и полюбоваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ракша, режиссер: