Брэдли Купер хотел бы снять четвёртую часть комедии «Мальчишник»

Недавно Брэдли Купер («Звезда родилась», «Области тьмы») принял участие в шоу SBIFF. В ходе разговора с ведущим актёр признался, что хотел бы снять четвёртую часть комедии «Мальчишник».

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Видео доступно на YouTube-канале officialSBIFF. Права на видео принадлежат officialSBIFF.

Напомним, лучше всего зрители и критики приняли первую картину из серии под названием «Мальчишник в Вегасе». Главные роли в ней исполнили Брэдли Купер (Фил Веннек), Зак Галифианакис (Алан Гарнер) и Эд Хелмс (Стю Прайс).