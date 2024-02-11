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Брэдли Купер хотел бы снять четвёртую часть комедии «Мальчишник»

Недавно Брэдли Купер («Звезда родилась», «Области тьмы») принял участие в шоу SBIFF. В ходе разговора с ведущим актёр признался, что хотел бы снять четвёртую часть комедии «Мальчишник».

Брэдли Купер хотел бы снять четвёртую часть комедии «Мальчишник»
© Сhampionat.com

Напомним, лучше всего зрители и критики приняли первую картину из серии под названием «Мальчишник в Вегасе». Главные роли в ней исполнили Брэдли Купер (Фил Веннек), Зак Галифианакис (Алан Гарнер) и Эд Хелмс (Стю Прайс).

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Последний фильм с участием Брэдли Купера «Маэстро» вышел в декабре прошлого года. Лента рассказывает про историю отношений композитора Леонарда Бернстайна и его жены Фелиции Монтеалегре в исполнении актрисы Кэри Маллиган.

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