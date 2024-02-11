Актер Александр Самойленко-старший раскритиковал сериал «Слово пацана»

«Есть гениальный документальный фильм Серджо Леоне «Однажды в Америке» — куда более романтизм и бандитизм. Там история дружбы, предательства. И это меня захватывает с первой секунды! А здесь вы можете в двух словах сказать, о чем этот фильм? Ну серьезно!» — высказался Самойленко-старший.