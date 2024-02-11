Кристофер Нолан получил главный приз Гильдии режиссеров Америки за фильм «Оппенгеймер»

Он награждён за свой последний фильм «Оппенгеймер». Автор байопика про физика-ядерщика превзошёл четырёх не менее профессиональных коллег, чьи картины тоже остаются на слуху. Среди них — Йоргос Лантимос, Грета Гервик, Мартин Скорсезе и Александр Пейн.

© Кадр из фильма «О́ппенгеймер», 2023

76-я ежегодная церемония вручения состоялась в Лос-Анджелесе.Селин Сон получила награду гильдии за лучший дебютный фильм «Прошлые жизни». За работу над лучшим драматическим сериалом «Один из нас» отметили Питера Хора.

Лучшим режиссёром комедийного сериала «Медведь» признали Кристофера Сторера. Сара Смит получила приз за мини-сериал «Уроки химии».