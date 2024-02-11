Первый (четвертый) эпизод «Звездных Войн» вновь покажут в кинотеатрах

Предупредите джедаев, молодых и старых. Первое (четвертое) путешествие в далекую-далекую галактику произошло 25 лет назад. Так, «Звездные войны Эпизод I: Скрытая угроза» вернется на большой экран 3 мая 2024 года.

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Помните 1999 год? Интернет был молод, dial-up был нормой, а джедайская лихорадка охватила весь мир. Фильм «Скрытая угроза» вызвал восторг и удивление, познакомив новое поколение со вселенной «Звездных войн» и в то же время запустив ее на ранее неизведанную территорию.

Маленькая ремарка: хоть эпизод в хронологии первый, на деле это ужен четвертая итерация серии фильмов (первыми вышли эпизоды с четвертого по шестой).

В беседе с журналом Empire Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера в Эпизодах II и III, поделился своими мыслями о возрождении эпохи приквелов:

«Мой опыт работы со „Звездными войнами“ был очень душевным», — заявил он. «Сегодняшняя реакция на них — это как подтверждение нашей работы»