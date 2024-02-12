Продолжение сериала «Помоги мне, Тодд» стартует на этой неделе
На этой неделе зрителей ждет продолжение захватывающего сериала «Помоги мне, Тодд». Информация об этом появилась на сайте «Спорт-экспресс».
В новых эпизодах можно будет окунуться в мир частного детектива, лишенного лицензии, который сталкивается с непредвиденными изменениями в своей жизни. Успешная мать-юрист предлагает ему работу в своей фирме, что открывает перед главным героем не только новые возможности, но и испытания. Теперь рабочие моменты все чаще переплетаются с решением семейных проблем.
В сериале снялись Марша Гей Харден, Мадлен Уайз, Скайлар Эстин, Инга Шлингманн, Тристен Дж. Вингер, Роза Арредондо, Клэйтон Читти, Томас Кадро и другие.
Премьера второго сезона сериала «Помоги мне, Тодд» запланирована на 15 февраля.
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