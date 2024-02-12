Продолжение сериала «Помоги мне, Тодд» стартует на этой неделе

В новых эпизодах можно будет окунуться в мир частного детектива, лишенного лицензии, который сталкивается с непредвиденными изменениями в своей жизни. Успешная мать-юрист предлагает ему работу в своей фирме, что открывает перед главным героем не только новые возможности, но и испытания. Теперь рабочие моменты все чаще переплетаются с решением семейных проблем.