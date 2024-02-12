$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Продолжение сериала «Помоги мне, Тодд» стартует на этой неделе

На этой неделе зрителей ждет продолжение захватывающего сериала «Помоги мне, Тодд». Информация об этом появилась на сайте «Спорт-экспресс».

Продолжение сериала «Помоги мне, Тодд» стартует на этой неделе
© Постер к сериалу

В новых эпизодах можно будет окунуться в мир частного детектива, лишенного лицензии, который сталкивается с непредвиденными изменениями в своей жизни. Успешная мать-юрист предлагает ему работу в своей фирме, что открывает перед главным героем не только новые возможности, но и испытания. Теперь рабочие моменты все чаще переплетаются с решением семейных проблем.

В сериале снялись Марша Гей Харден, Мадлен Уайз, Скайлар Эстин, Инга Шлингманн, Тристен Дж. Вингер, Роза Арредондо, Клэйтон Читти, Томас Кадро и другие.

Премьера второго сезона сериала «Помоги мне, Тодд» запланирована на 15 февраля.

Ранее "Рамблер" показывал тизер картины «Манкимен».

Фильмы и сериалы
Роза Арредондо
Скайлар Эстин
Марша Гей
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости