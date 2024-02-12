Новый тизер сериала «Следопыт» представили на Супербоуле

История рассказывает о Колтере Шоу, умеющим выживать в самых разных условиях. Герой путешествует по стране на стареньком фургоне, периодически помогая сотрудникам полиции и частным детективам в расследовании дел, касающихся исчезновения людей – его навыки очень кстати в таких делах. Помимо прочего ему предстоит разобраться с проблемами и в собственной семье.