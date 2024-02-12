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Новый тизер сериала «Следопыт» представили на Супербоуле

На прошедшем Супербоуле было показано анонсирующее видео криминального сериала «Следопыт».

История рассказывает о Колтере Шоу, умеющим выживать в самых разных условиях. Герой путешествует по стране на стареньком фургоне, периодически помогая сотрудникам полиции и частным детективам в расследовании дел, касающихся исчезновения людей – его навыки очень кстати в таких делах. Помимо прочего ему предстоит разобраться с проблемами и в собственной семье.

В сериале снялись такие актеры, как Джастин Хартли, Николь Энтони, Эрик Грейз, Ли Тергесен, Мэттью Нельсон-Махуд, Эбби Макенани, Оскар Чарк, Джереми Джонс и Линк Бэйкер.

Первый эпизод "Следопыта" вышел в эфир 11 февраля, премьера следующего запланирована на 18 февраля.

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