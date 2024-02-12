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Режиссер Кузин снимет фильм «Письмо Деду Морозу»

Режиссер Кирилл Кузин, известный по фильму «Сергий против нечисти», в настоящее время занимается созданием новогодней ленты под названием «Письмо Деду Морозу». В центре сюжета история мужчины, чьи детские мечты внезапно начинают сбываться после 40 лет. Оказывается, все дело в том, что его сын отправил Деду Морозу все старые письма, написанные отцом. Однако, исполнение его желаний – далеко не безопасная история.

Режиссер Кузин снимет фильм «Письмо Деду Морозу»
© Unsplash

В актерский состав фильма вошли Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Антон Филипенко. Благодаря использованию CGI и других современных технологий, в картине будут представлены цифровые персонажи, такие как индейцы, римляне и даже пират Флинт.

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Премьера фильма «Письмо Деду Морозу» производства киностудии имени Горького запланирована на новогодние праздники 2025-2026 гг. Зрителей ждет захватывающее путешествие в мир волшебства и детских мечтаний.

Ранее "Рамблер" показывал трейлер к фильму «Манкимен».

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