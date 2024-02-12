Режиссер Кузин снимет фильм «Письмо Деду Морозу»

Режиссер Кирилл Кузин, известный по фильму «Сергий против нечисти», в настоящее время занимается созданием новогодней ленты под названием «Письмо Деду Морозу». В центре сюжета история мужчины, чьи детские мечты внезапно начинают сбываться после 40 лет. Оказывается, все дело в том, что его сын отправил Деду Морозу все старые письма, написанные отцом. Однако, исполнение его желаний – далеко не безопасная история.