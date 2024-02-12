Что вы знаете о сериале «Постучись в мою дверь»?

Турецкий сериал об обаятельной флористке Эде Йылдыз и бизнесмене Серкане Болате «Постучись в мою дверь» завоевал популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя даже «Игру престолов».

12 февраля 2024 года в онлайн-кинотеатрах Okko вышла российская адаптация турецкого проекта. «Постучись в мою дверь в Москве» не только сохранила концепцию турецкой истории об Эде Йылдыз и Серкане Болате, но и расширила линии второстепенных персонажей. Про основные отличия российской версии от оригинала можно прочитать в нашем материале. А в ожидании релиза, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете сюжетные линии сериала?