«Бедные-несчастные» выйдут на стримингах 27 февраля

Номинированный на «Оскар» фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» станет доступен на Prime Video и Apple TV+ 27 февраля, пишет Variety.

© Кадр из фильма "Бедные-несчастные"

В фильме Эмма Стоун играет роль Беллы, которая возвращается к жизни после того, как ее мозг заменяют мозгом ее будущего ребенка. Уиллем Дефо исполняет роль блестящего, но странного ученого, воскрешающего Беллу из мертвых.

Цифровая версия содержит несколько часов бонусного контента, в том числе «фильм о фильме». В короткометражке рассказывается о костюмах, гриме и протезировании, а также об интимных экскурсиях по многочисленным замысловатым декорациям фильма. Также в грядущий релиз войдет ряд удаленных сцен, озаглавленных «Доктор из борделя», «Глава Алфи» и «Записная книжка Беллы».

Фильм «Бедные-несчастные» является вторым по количеству номинаций на премию «Оскар» в 2024 году и претендует на 11 наград, в том числе за лучшую картину и лучшую женскую роль.