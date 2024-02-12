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Сценарист фильма «Лед» рассказал, зачем нужна третья часть

В День святого Валентина в российский прокат выходит фильм «Лед 3», новая часть истории любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши.

Сценарист фильма «Лед» рассказал, зачем нужна третья часть
© Кадр из фильма «Лед 3»

Сценарист Андрей Золотарев, работавший над фильмом, рассказал, зачем нужна третья часть «Льда». Об этом он сообщил в интервью Фильм Про.

Единственная интенция, которая позволяла психологически спокойно к этому подходить и надеяться на то, что это получится, это ощущение какой-то незавершенности: как авторы мы героям счастья не дали все-таки. Мы им подарили надежду на счастье, но не счастье.

Говоря о несчастливой концовке, Золотарев имеет в виду смерть Нади (Аглая Тарасова) во второй части фильма, а также борьбу Саши за опеку над дочерью Надей — суд герой проиграл.

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По словам Золотарева, основной темой третьей части станет конфликт Саши и маленькой Нади, которая мечтает стать фигуристкой, как ее мама. Надя уже выросла, но на ее пути встает хоккеист — история повторяется.

Ранее «Рамблер» писал о том, что мультфильм «Славные пташки 2: Легенда о ветрах» выйдет на международные рынки.

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