Сценарист фильма «Лед» рассказал, зачем нужна третья часть
В День святого Валентина в российский прокат выходит фильм «Лед 3», новая часть истории любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши.
Сценарист Андрей Золотарев, работавший над фильмом, рассказал, зачем нужна третья часть «Льда». Об этом он сообщил в интервью Фильм Про.
Единственная интенция, которая позволяла психологически спокойно к этому подходить и надеяться на то, что это получится, это ощущение какой-то незавершенности: как авторы мы героям счастья не дали все-таки. Мы им подарили надежду на счастье, но не счастье.
Говоря о несчастливой концовке, Золотарев имеет в виду смерть Нади (Аглая Тарасова) во второй части фильма, а также борьбу Саши за опеку над дочерью Надей — суд герой проиграл.
По словам Золотарева, основной темой третьей части станет конфликт Саши и маленькой Нади, которая мечтает стать фигуристкой, как ее мама. Надя уже выросла, но на ее пути встает хоккеист — история повторяется.
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