Авторы "Самой большой луны" отдадут часть доходов на благотворительность
Роман Борисевич, продюсер фэнтези «Самая большая луна», объявил о том, что кинокомпания «План 9» намерена отправить часть прибыли от проката своего предстоящего фильма на благотворительные цели.
В своем заявлении продюсер отметил, что в данный момент наблюдается рост отечественных картин в прокате, что не может не радовать. Все выпускаемые в наше время киноленты, по его мнению, создаются еще и для того, чтобы поддержать зрителей, переживающих непростые времена.
Фильм «Самая большая луна», по словам Борисевича, в первую очередь был снят для детской и подростковой аудитории.
«Поэтому компания приняла решение перечислить часть своих доходов от сборов в кинопрокате этой картины – в размере 10 процентов в Международную благотворительную общественную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы"», – поделился продюсер.
Он также призвал своих коллег последовать примеру кинокомпании «План 9» и присоединиться к благотворительности.
Напомним, что выход картины «Самая большая луна» на экранах ожидается на 4 июля.
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