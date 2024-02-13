Авторы "Самой большой луны" отдадут часть доходов на благотворительность

Роман Борисевич, продюсер фэнтези «Самая большая луна», объявил о том, что кинокомпания «План 9» намерена отправить часть прибыли от проката своего предстоящего фильма на благотворительные цели.

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В своем заявлении продюсер отметил, что в данный момент наблюдается рост отечественных картин в прокате, что не может не радовать. Все выпускаемые в наше время киноленты, по его мнению, создаются еще и для того, чтобы поддержать зрителей, переживающих непростые времена.

Фильм «Самая большая луна», по словам Борисевича, в первую очередь был снят для детской и подростковой аудитории.

«Поэтому компания приняла решение перечислить часть своих доходов от сборов в кинопрокате этой картины – в размере 10 процентов в Международную благотворительную общественную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы"», – поделился продюсер.

Он также призвал своих коллег последовать примеру кинокомпании «План 9» и присоединиться к благотворительности.