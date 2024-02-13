Госдума приняла закон о выдаче прокатного удостоверения на фильм в электронном виде

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении прокатного удостоверения на фильм в электронном виде путем оформления записи в Государственном регистре фильмов. Законопроект был инициирован правительством РФ.

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Вносятся изменения в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Согласно законопроекту выдача прокатного удостоверения на фильм, отказ в его выдаче и отзыв, а также внесение в него изменений оформляются записью в Государственном регистре фильмов. Прокатное удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа.

Также законопроектом предлагается, чтобы получение, продление и аннулирование статуса национального фильма оформлялось записью в Государственном реестре национальных фильмов.

Удостоверение национального фильма будет выдаваться в виде выписки из Государственного реестра национальных фильмов в форме электронного документа. Информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы является общедоступной, говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроектом вводится реестровая модель оказания государственных услуг по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм. Вместо действующего оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе, добавляют авторы законопроекта.

Во втором чтении была принята поправка, согласно которой субтитры для глухих и тифлокомментарий к национальному фильму должны быть предоставлены демонстратору фильма производителем, прокатчиком или иным правообладателем фильма одновременно с предоставлением копии этого фильма.