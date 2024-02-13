Режиссер Симонов рассказал о съемках фильма «20/22» в Мариуполе

«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы. Война — это безусловно такое явление. (...) Мне кажется лицемерным снимать такие сюжеты, которые делают вид, что этого ничего не происходит», - сказал Симонов.