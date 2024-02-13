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Режиссер Симонов рассказал о съемках фильма «20/22» в Мариуполе

Режиссер художественного фильма, посвященного спецоперации, Андрей Симонов рассказал, как проходили съемки в Мариуполе под обстрелами и насколько картинка в фильме достоверна.

Режиссер Симонов рассказал о съемках фильма «20/22» в Мариуполе
© Runews24.ru

Фильм имеет несколько серий. Его снимало ООО «ББГ» при поддержке АНО «Институт развития интернета». Фильм покажут на больших экранах 23 февраля.

Симонов отметил, что съемочную группу консультировало много людей, а соавтором сценария выступил боец батальона «Сомали», военкор Ринат Есеналиев. Итог работ высоко оценили находящиеся на фронте военнослужащие, передает «Радио 1».

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«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы. Война — это безусловно такое явление. (...) Мне кажется лицемерным снимать такие сюжеты, которые делают вид, что этого ничего не происходит», - сказал Симонов.

Мариуполь для съемок выбрали потому, что других наиболее подходящих локаций в России не нашлось. При этом съемочная группа переживала за свою безопасность, но хотела показать реальные поврежденные снарядами здания.

Местные жители, кстати, принимали участие в съемках в качестве массовки, они же подсказывали авторам сюжеты, которые видели своими глазами.

Фильмы и сериалы
Андрей Симонов
Институт развития интернета