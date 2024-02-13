Режиссер Симонов рассказал о съемках фильма «20/22» в Мариуполе
Режиссер художественного фильма, посвященного спецоперации, Андрей Симонов рассказал, как проходили съемки в Мариуполе под обстрелами и насколько картинка в фильме достоверна.
Фильм имеет несколько серий. Его снимало ООО «ББГ» при поддержке АНО «Институт развития интернета». Фильм покажут на больших экранах 23 февраля.
Симонов отметил, что съемочную группу консультировало много людей, а соавтором сценария выступил боец батальона «Сомали», военкор Ринат Есеналиев. Итог работ высоко оценили находящиеся на фронте военнослужащие, передает «Радио 1».
«Мне кажется важным, чтобы культура каким-то образом описывала актуальные важные явления, которые волнуют людей и оказывают влияние на их судьбы. Война — это безусловно такое явление. (...) Мне кажется лицемерным снимать такие сюжеты, которые делают вид, что этого ничего не происходит», - сказал Симонов.
Мариуполь для съемок выбрали потому, что других наиболее подходящих локаций в России не нашлось. При этом съемочная группа переживала за свою безопасность, но хотела показать реальные поврежденные снарядами здания.
Местные жители, кстати, принимали участие в съемках в качестве массовки, они же подсказывали авторам сюжеты, которые видели своими глазами.