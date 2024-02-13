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Фильм о сибирских школьниках, которые противостоят пришельцам, выходит в прокат

15 февраля выходит фильм о новосибирских школьниках «Гостья из космоса».

Фильм о сибирских школьниках, которые противостоят пришельцам, выходит в прокат
© Runews24.ru

Фильм «Гостья из космоса» рассказывает о новосибирских школьниках, которые оказываются в эпицентре противостояния с инопланетянами.

Режиссером картины является Филипп Дмитриев, а в главных ролях снимаются Нериюс Манкус, Аркадий Тимофеев, Федор Осипов, Роман Рассказов, Кристина Фогель, Григорий Шустов, Ксения Юнусова и другие. Кастинг на роль учеников проходил в Новосибирске, где были отобраны талантливые ученики из разных школ.

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Фильм обещает сочетание хорошего «кино нашего детства» с современными визуальными эффектами. В киноленте также приняли участие талантливые и известные люди из Новосибирска, которые сыграли эпизодические роли или были задействованы в массовых сценах.

Среди них: модель Анастасия Строкина, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Вадим Алексеев, режиссер и актер Олег Захаров, актер Евгений Бочкарев.

В кино можно сходить по Пушкинской карте.

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