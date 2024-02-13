Мультсериал «13 карт» по известному российскому комиксу выйдет 13 марта в Okko

Сюжет рассказывает о подростке по имени Фёдор, который хочет, чтобы все скучные дела за него выполняли другие. С помощью магической колоды карт он получает возможность вызывать клонов, но оказывается, что все другие Фёдоры тоже хотят веселиться и развиваться, а не мыть посуду.