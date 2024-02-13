Появился трейлер мультфильма «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"»
В популярной мексиканский франшизе «Крутые яйца» выйдет триквел.
На этот раз молодой петух Тото и его семья буквально разбиваются всмятку, чтобы помочь сбежавшим из цирка отчаянным пингвинам и белому медведю. Без подготовки и обдуманного плана Тото отправляется на Южный полюс — там героя, конечно же, ждет веселое и захватывающее путешествие.
Зрители уже могут посмотреть трейлер анимации «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"». Дата релиза в России: 21 марта 2024.
Ранее мы писали о том, что старый состав неистовой пятерки появится в мультфильме “Кунг-Фу Панда.
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