Появился трейлер мультфильма «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"»

На этот раз молодой петух Тото и его семья буквально разбиваются всмятку, чтобы помочь сбежавшим из цирка отчаянным пингвинам и белому медведю. Без подготовки и обдуманного плана Тото отправляется на Южный полюс — там героя, конечно же, ждет веселое и захватывающее путешествие.