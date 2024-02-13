Судьбу известного джедая из «Звездных войн» внезапно раскрыли спустя 19 лет

Сэмюэл Л. Джексон в беседе с изданием Empire раскрыл судьбу Мейси Винду из «Звездных войн». Это единственный джедай, который в фильмах использовал фиолетовый световой меч.

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По словам актера, герою удалось пережить бой с Императором Палпатином и Энакином в «Эпизоде 3. Месть ситхов».

«Оy не умер! Я хочу шоу о Винду так же сильно, как и вы», —Сэмюэл Л. Джексон

Disney пока не сообщала о планах по возвращению персонажа в фильмы или сериалы. Возможно, компания в будущем все-таки даст «добро» на появление Винду в каком-нибудь проекте хотя бы в роли камео.