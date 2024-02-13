Судьбу известного джедая из «Звездных войн» внезапно раскрыли спустя 19 лет
Сэмюэл Л. Джексон в беседе с изданием Empire раскрыл судьбу Мейси Винду из «Звездных войн». Это единственный джедай, который в фильмах использовал фиолетовый световой меч.
По словам актера, герою удалось пережить бой с Императором Палпатином и Энакином в «Эпизоде 3. Месть ситхов».
«Оy не умер! Я хочу шоу о Винду так же сильно, как и вы», —Сэмюэл Л. Джексон
Disney пока не сообщала о планах по возвращению персонажа в фильмы или сериалы. Возможно, компания в будущем все-таки даст «добро» на появление Винду в каком-нибудь проекте хотя бы в роли камео.
Последний раз Мейс Винду фигурировал «Эпизоде IX: Скайуокер. Восход», но в качестве закадрового голоса. Кроме этого, джедаю посвятили новую серию комиксов, действие которых происходит за 10 лет до «Скрытой угрозы».