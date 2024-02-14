$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак умер 12 февраля в возрасте 95 лет, сообщает агентство MTI со ссылкой на семью музыканта.

Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак
© Nsn.fm

Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, с 1955 года работал в Будапеште, а с 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио. Основатель собственной группы Deak Big Band.

Российский мультфильм впервые достиг миллиардного рубежа

Всего на счету Деака композиции к более чем 120 мультфильмам, в том числе к советскому «Ну, погоди!», на заставке которого звучит произведение «Водные лыжи». Также композитор писал музыку к балетам и сериалам.

Фильмы и сериалы
Ну, погоди!