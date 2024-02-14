Умер автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» Тамаш Деак

Автор музыкальной заставки к мультфильму «Ну, погоди!» венгерский композитор Тамаш Деак умер 12 февраля в возрасте 95 лет, сообщает агентство MTI со ссылкой на семью музыканта.

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Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, с 1955 года работал в Будапеште, а с 1959 по 1964 год был сотрудником Венгерского радио. Основатель собственной группы Deak Big Band.