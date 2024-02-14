Мартин Скорсезе раскрыл главный посыл фильма «Волк с Уолл-Стрит»

По словам кинематографиста, в картине разоблачается коррупция и «низость необузданного капитализма». При этом он уточнил, что сделал это ненамеренно.

При этом подчеркивается, что обычно все эти герои «получают по заслугам», как и брокер Джордана Белфорт из картины «Волк с Уолл-стрит».