Кадр дня: Леонардо ДиКаприо мгновенно входит в образ героя

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо показал свое незаурядное мастерство, мгновенно перевоплощаясь в образ главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». Леонардо буквально за секунды смог погрузиться в атмосферу и стать своим персонажем.

Как только режиссер крикнул: "Мотор!", весь облик Леонардо изменился. Его взгляд, осанка, мимика – все передавало характер и настроение героя. Казалось, будто актер и есть тот самый человек, живущий в вымышленном для фильма мире.

Эта мгновенная трансформация в очередной раз показывает виртуозную актерскую технику Лео, его умение полностью растворяться в образе.