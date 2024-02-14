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Кадр дня: Леонардо ДиКаприо мгновенно входит в образ героя

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо показал свое незаурядное мастерство, мгновенно перевоплощаясь в образ главного героя фильма «Волк с Уолл-стрит». Леонардо буквально за секунды смог погрузиться в атмосферу и стать своим персонажем.

Как только режиссер крикнул: "Мотор!", весь облик Леонардо изменился. Его взгляд, осанка, мимика – все передавало характер и настроение героя. Казалось, будто актер и есть тот самый человек, живущий в вымышленном для фильма мире.

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Эта мгновенная трансформация в очередной раз показывает виртуозную актерскую технику Лео, его умение полностью растворяться в образе.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киллиан Мерфи признался, что не смотрит свои фильмы.

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