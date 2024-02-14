Четвертый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта

На этой неделе стало известно, что четвёртый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта. Ожидается, что в продолжение войдёт восемь эпизодов.

Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.