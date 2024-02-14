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Четвертый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта

На этой неделе стало известно, что четвёртый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта. Ожидается, что в продолжение войдёт восемь эпизодов.

Четвертый сезон комедийного сериала «Беспринципные» стартует 23 марта
© Сhampionat.com

Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

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В актёрский состав сериала вошли Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Аглая Тарасова, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Павел Табаков, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова. Кресло режиссёра занимает Роман Прыгунов.

В целом зрители и критики тепло приняли «Беспринципных». Первый сезон начал выходить в октябре 2020 года.

Фильмы и сериалы
Аглая Тарасова
Роман Прыгунов
Николай Фоменко
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
Надежда Михалкова
Ингеборга Дапкунайте
Максим Виторган
Оксана Акиньшина
Юрий Колокольников
Павел Табаков
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