Юэн Макгрегор и Энн Хэтэуэй сыграют в новом фильме режиссера «Оно»

Журналисты издания Deadline рассказали , что Юэн Макгрегор (серия фильмов «Звёздные воины») и Энн Хэтэуэй ( «Интерстеллар» ) сыграют в новом фильме режиссёра «Оно» (It Follows) Дэвида Роберта Митчелла. Отмечается, что события безымянной ленты будут происходить в 80-х годах.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в истории каким-то образом задействуют динозавров. Картина будет снята в формате IMAX, а её постановщиком и сценаристом выступит сам Дэвид Роберт Митчелл.