Выходит романтическая премьера с Гийомом Кане «(Не)Бывшие»

28 марта компания Global Film выпустит в российский прокат романтическое драмеди «(Не)Бывшие». Международные эксперты назвали картину одной из лучших в конкурсной программе Венецианского фестиваля 2023. По итогам показа рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 100%.

По сюжету Лоран и Элис когда-то были влюблены. Отношения остались в прошлом, но судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через поток старых проблем и разногласий?