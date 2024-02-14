Выходит романтическая премьера с Гийомом Кане «(Не)Бывшие»
28 марта компания Global Film выпустит в российский прокат романтическое драмеди «(Не)Бывшие». Международные эксперты назвали картину одной из лучших в конкурсной программе Венецианского фестиваля 2023. По итогам показа рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составил 100%.
По сюжету Лоран и Элис когда-то были влюблены. Отношения остались в прошлом, но судьба вновь сводит их: парочка бывших оказывается на одном курорте в мертвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Но смогут ли ожившие чувства прорваться через поток старых проблем и разногласий?
Режиссером и автором сценария фильма выступил обладатель 14 кинонаград, включая премию «Сезар», Стефан Бризе («Закон рынка», «Мадемуазель Шамбон», «Я здесь не для того, чтобы меня любили»). Главные роли в фильме исполнили Гийом Кане («Катастрофа», «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», «Влюбись в меня, если осмелишься») и Альба Рорвахер («Идеальные незнакомцы», «Страшные сказки»).
«В этом фильме зрителя ждет ирония, юмор, а также глубокие и, самое главное, искренние и правдоподобные чувства. Это честная история отношений между людьми», — сказал Бризе.
Выходит романтическая премьера с Гийомом Кане «(Не)Бывшие»