Первый сезон «Настоящего детектива: Страна ночи» стал самой просматриваемой частью сериала

Четыре эпизода из шести серий «Настоящего детектива: Страна ночи» стали самым просматриваемым сезоном криминального сериала-антологии с 12,7 миллионами кроссплатформенных зрителей. Это превысило средний показатель в 11,9 миллионов зрителей оригинальной части «Настоящего детектива», сообщает Deadline.

© Кадр из фильма "Настоящий детектив: Страна ночи"

Многое изменилось с тех пор, как в 2014 году вышел «Настоящий детектив» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях, побив рекорды как самый просматриваемый сезон первого сезона сериала HBO со времен «Шести футов ниже». Основная часть просмотра в то время осуществлялась в режиме линейного/отложенного просмотра, а единственным вариантом потоковой передачи был ныне несуществующий HBO GO. Премьера телепередачи на канале HBO в Live+Same Day в этом сезоне собрала 2,3–3,5 миллиона зрителей.

В «Ночной стране» с Джоди Фостер и Кали Рейс в главных ролях большая часть просмотра приходится на Max, причем часть зрителей (0,6–0,7 млн) приходится на оригинальную телепередачу HBO.

Первые два эпизода «Страны ночи» продолжают опережать «Белый лотос» (2-й сезон, 8,6 миллионов) и «Наследие» (4-й сезон, 7,9 миллионов). Пятый эпизод на этой неделе собрал 5 миллионов кроссплатформенных зрителей с момента его раннего дебюта в Max в пятницу. Создателем и исполнительным продюсером четвертого сезона выступил Исса Лопес.