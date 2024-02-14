Дженнифер Лопес выпустит документальный фильм о любви

Студия Amazon MGM Studios представит документальный фильм о том, как американская певица Дженнифер Лопес работала над грядущим альбомом This Is Me… Now и фильмом This Is Me…Now: A Love Story, передает Rolling Stone.

Кинолента под названием The Greatest Love Story Never Told выйдет в свет 27 февраля. Картина расскажет, как Лопес «пытается осуществить свой самый смелый проект: независимый продакшн нового альбома и фильма, которые исследуют ее путь к любви к себе длиной в 20 лет», отмечает издание.