Эминем выступит сопродюсером документального фильма о мире суперфанов «Стэнс»

Эминем, чья песня 2000 года Stan стала термином для фанатичных, а иногда и бредовых суперфанатов, стал сопродюсером документального фильма об этом явлении через свою Shady Films в сотрудничестве с DIGA Studios и Hill District Media с первоначальным распространением через Paramount/MTV. Фильм режиссера Стивена Лекарта планируется выпустить уже в этом году, сообщает Variety.