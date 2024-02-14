Эминем выступит сопродюсером документального фильма о мире суперфанов «Стэнс»
Эминем, чья песня 2000 года Stan стала термином для фанатичных, а иногда и бредовых суперфанатов, стал сопродюсером документального фильма об этом явлении через свою Shady Films в сотрудничестве с DIGA Studios и Hill District Media с первоначальным распространением через Paramount/MTV. Фильм режиссера Стивена Лекарта планируется выпустить уже в этом году, сообщает Variety.
Согласно синопсису, фильм с рабочим названием «Стэнс» представляет собой «показательное, острое и обезоруживающе личное путешествие в мир суперфандома, рассказанное через призму одного из самых знаковых и стойких артистов в мире – Эминема – и фанатов, которые ему поклоняются».
Пол Розенберг из Shady Films говорит:
««Стэнс» станет для нас возможностью развернуть камеру и показать поклонникам, что она фанаты, а в некоторых случаях и фанатики. Это исследование отношений между фанатами и артистом через призму одной из самых захватывающих песен Эминема и одного из самых важных артистов в мире».
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