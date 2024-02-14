В Ростове-на-Дону представили премьеру фильма о партизанском движении в годы войны
Премьера фильма "Степные орлы сопротивления", посвященного деятельности партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны, состоялась в день 81-летия с момента освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, сообщил ТАСС руководитель поискового отряда "Миус-фронт", автор сценария к фильму Андрей Кудряков.
Кинолента снята при поддержке Фонда президентских грантов.
«Партизанский отряд имени Сталина принимал активное участие в освобождении Ростова-на-Дону, и именно поэтому в этот день мы представили фильм режиссера Руслана Кечеджияна "Степные орлы сопротивления". Кинолента впервые, наверное, за 81 год полно освещает забытую, к сожалению, историю антифашистского сопротивления на Дону. Как мы сейчас видим из архивов, одно из самых масштабных антифашистских движений было на территории Ростовской области, потому что здесь был небывалый геноцид мирного населения: почти 200 тыс. человек было уничтожено, расстреляно, угнано в Германию, это огромнейшие цифры. И немцы думали запугать таким образом население Дона, а вызвали небывалое антифашистское сопротивление, партизанский отряд или подпольную группу создавали буквально в каждом районе Ростовской области», - сказал Кудряков.
По словам собеседника агентства, в центре киноленты - четыре сюжетных линии. Первая из них - история народного движения таганрогского подполья.
«Мы много рассказываем в фильме о ребятах, в том числе и школьниках, которые в Таганроге создали большую подпольную организацию. Также мы рассказываем о ростовских подпольщиках - организации, которую немцам так и не удалось ликвидировать, которая принимала активнейшее участие в освобождении города. И мы говорим о том, что среди подпольщиков было много школьников в возрасте 13-14 лет, со многими нам удалось в свое время пообщаться, и уже тогда созрела идея фильма, но было, к сожалению, еще недостаточно материалов», - отметил Кудряков.
Автор сценария также уточнил, что в фильме речь идет об участниках партизанского отряда "Гроза" Белокалитвинского и Константиновского районов, которые, попав в окружение, не сдались, а создали сильное партизанское движение. Кроме того, в киноленте представлен партизанский отряд "Степной орел", созданный на территории Орловского и Сальского районов.
«Этот отряд бросил вызов элитной дивизии СС "Викинг" и сражался с ней зимой 1943-го года. А таких отрядов было очень много. Мы сделали фильм лишь о нескольких, но я уверен, что этот фильм даст импульс к изучению антифашистского движения. Мы лишь открыли тему, которая <...> нуждается в изучении и в сохранении в нашей памяти», - добавил собеседник агентства.
В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался оккупации немцами: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.