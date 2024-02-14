В Ростове-на-Дону представили премьеру фильма о партизанском движении в годы войны

«Мы много рассказываем в фильме о ребятах, в том числе и школьниках, которые в Таганроге создали большую подпольную организацию. Также мы рассказываем о ростовских подпольщиках - организации, которую немцам так и не удалось ликвидировать, которая принимала активнейшее участие в освобождении города. И мы говорим о том, что среди подпольщиков было много школьников в возрасте 13-14 лет, со многими нам удалось в свое время пообщаться, и уже тогда созрела идея фильма, но было, к сожалению, еще недостаточно материалов», - отметил Кудряков.