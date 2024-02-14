«Снежный барс» получил главный приз на азиатском фестивале Vesoul

Фильм покойного Пема Цэдэна «Снежный барс» (Китай) получил главный приз «Золотое цикло» на Международном кинофестивале азиатского кино в Весуле во вторник, сообщает Variety.

© Кадр из фильма "Снежный барс"

Фильм, ранее получивший награды на фестивалях в Токио и Хайнане, также получил приз жюри Национального института восточных языков и Цивилизаций (INALCO), а актер Цетен Таши удостоился специального упоминания жюри. Пема Цеден (он же Ванмакайдан) умер в мае прошлого года в возрасте 53 лет.

Приз большого жюри достался фильму Кенжебека Шайкакова «Крик» (Казахстан), который также получил премию NETPAC и премию Марка Хааза. Отдельного приза жюри удостоились актеры фильма Орынбек Шаймаганбетов и Арнур Акрам. Кинокартина разделила премию Марка Хааза с фильмом Раджеша Джалы «Искра» (Индия), также удостоившимся специального упоминания на премии кинокритиков.

Фильм «Твердые тела на берегу моря» Патипарна Бунтарига (Таиланд) получил приз жюри, а также награду любимца INALCO. Приз кинокритиков завоевал фильм Шокира Холикова «Воскресенье» (Узбекистан), также получивший приз зрительских симпатий за игровой фильм. Приз зрительских симпатий в документальном фильме получил фильм Шуванги Хадка «Возраст разума» (Непал).

Победитель конкурса Prasanna Vithanage в Пусане «Рай» (Шри-Ланка) получил награду фильмов средней школы, а награда для молодых досталась фильму «Могу ли я тебя обнять?» (Иран) Элахе Эсмаили.

Фестиваль, основанный Мартиной и Жан-Марком Теруанами, провел свое тридцатое мероприятие с 6 по 13 февраля.

Международное жюри возглавлял Мохсен Махмальбаф (Иран), в число других членов входили режиссер Зеро Чоу (Тайвань) и актеры Фатемех Мотамед-Арья (Иран) и Шоген (Япония).

Почетный «Золотой циклос» был вручен Чжоу и тайваньскому звукорежиссеру Ту Ду-чжи. В этом году фестиваль был посвящен тайваньскому кино, а также кино на языке малаялам из южного индийского штата Керала.