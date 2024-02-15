Российские сериалы февраля, на которые стоит обратить внимание

Февраль дарит надежду не только на скорое потепление, но и на очередные интригующие киноновинки.

© Кадр из сериала "Саша и Питер"

В этой статье "Рамблер" расскажет о российских сериалах, которые вышли на этой неделе или станут доступны для просмотра в ближайшее время.

"Бедные смеются, богатые плачут"

Кадр из сериала "Бедные смеются, богатые плачут"

В центре сюжета девушка по имени Катя, которая не просто устраивается домработницей в особняк на Рублевке, но и поселяется в нем. Ее ожидают не скучные рабочие будни, а насыщенная сплетнями и интригами жизнь: одним не предвещающим ничего особенного днем работодатель девушки собирает в доме всех членов своей семьи и объявляет о смертельном заболевании. Чем же еще заняться "заботливым" родственникам, как не дележкой потенциального наследства?

"Саша и Питер"

Кадр из сериала "Саша и Питер"

Бывший молодой человек главной героини Саши собирается жениться, чему она не особо рада. Вскоре в ее голове созревает коварный план: нужно сорвать церемонию бракосочетания и вернуть возлюбленного, а для этого – переехать в Санкт-Петербург и устроиться в ЗАГС регистратором браков. Правда, все развивается не совсем так, как Саша задумывала: ее нанимают на должность регистратора разводов.

"Внутри убийцы"

Кадр из сериала "Внутри убийцы"

Жанр: детектив, триллер

В главных ролях: Анастасия Евграфова Тихон Жизневский

Премьера: 22 февраля

Профайлер Зоя – самый настоящий профессионал своего дела: сцены совершенных преступлений буквально оживает в ее голове. Неудивительно, что именно ее и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея привлекают к расследованию новой серии изощренных убийств: в Санкт-Петербурге объявился не просто опасный душитель, а маньяк, который бальзамирует тела своих жертв и превращает их в статуи.