Российские сериалы февраля, на которые стоит обратить внимание
Февраль дарит надежду не только на скорое потепление, но и на очередные интригующие киноновинки.
В этой статье "Рамблер" расскажет о российских сериалах, которые вышли на этой неделе или станут доступны для просмотра в ближайшее время.
"Бедные смеются, богатые плачут"
- Жанр: мелодрама, драма
- В главных ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Алена Хмельницкая
- Премьера: состоялась 12 февраля
В центре сюжета девушка по имени Катя, которая не просто устраивается домработницей в особняк на Рублевке, но и поселяется в нем. Ее ожидают не скучные рабочие будни, а насыщенная сплетнями и интригами жизнь: одним не предвещающим ничего особенного днем работодатель девушки собирает в доме всех членов своей семьи и объявляет о смертельном заболевании. Чем же еще заняться "заботливым" родственникам, как не дележкой потенциального наследства?
Продюсировали сериал Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, в копилке проектов которых числятся "Батя", "Контакт", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Сладкая жизнь", "Восьмидесятые" и "Праздники".
"Саша и Питер"
- Жанр: комедия, мелодрама
- В главных ролях: Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Иван Мулин, Полина Филоненко
- Премьера: состоялась 14 февраля
Бывший молодой человек главной героини Саши собирается жениться, чему она не особо рада. Вскоре в ее голове созревает коварный план: нужно сорвать церемонию бракосочетания и вернуть возлюбленного, а для этого – переехать в Санкт-Петербург и устроиться в ЗАГС регистратором браков. Правда, все развивается не совсем так, как Саша задумывала: ее нанимают на должность регистратора разводов.
Режиссировала сериал Валерия Шкирандо ("Красавец и чудовище", "Батальонъ", "Женский батальонъ", "Преступление", "Sпарта", "Мама" и "Хор"). За сценарий отвечала она же, а также Полина Филоненко ("Олимпиус Инферно", "Хардкор", "Преступление и наказание") и Алена Константинова ("Елки 2", "Оффлайн","Палач").
"Внутри убийцы"
- Жанр: детектив, триллер
- В главных ролях: Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров
- Премьера: 22 февраля
Профайлер Зоя – самый настоящий профессионал своего дела: сцены совершенных преступлений буквально оживает в ее голове. Неудивительно, что именно ее и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея привлекают к расследованию новой серии изощренных убийств: в Санкт-Петербурге объявился не просто опасный душитель, а маньяк, который бальзамирует тела своих жертв и превращает их в статуи.
Сериал снят по одноименному бестселлеру популярного израильского писателя Майка Омера. Режиссировал сериал Владимир Мирзоев ("Топи").