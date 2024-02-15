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Российские сериалы февраля, на которые стоит обратить внимание

Февраль дарит надежду не только на скорое потепление, но и на очередные интригующие киноновинки.

Российские сериалы февраля, на которые стоит обратить внимание
© Кадр из сериала "Саша и Питер"

В этой статье "Рамблер" расскажет о российских сериалах, которые вышли на этой неделе или станут доступны для просмотра в ближайшее время.

"Бедные смеются, богатые плачут"

Кадр из сериала "Бедные смеются, богатые плачут"

В центре сюжета девушка по имени Катя, которая не просто устраивается домработницей в особняк на Рублевке, но и поселяется в нем. Ее ожидают не скучные рабочие будни, а насыщенная сплетнями и интригами жизнь: одним не предвещающим ничего особенного днем работодатель девушки собирает в доме всех членов своей семьи и объявляет о смертельном заболевании. Чем же еще заняться "заботливым" родственникам, как не дележкой потенциального наследства?

Продюсировали сериал Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, в копилке проектов которых числятся "Батя", "Контакт", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Сладкая жизнь", "Восьмидесятые" и "Праздники".

"Саша и Питер"

Кадр из сериала "Саша и Питер"

Бывший молодой человек главной героини Саши собирается жениться, чему она не особо рада. Вскоре в ее голове созревает коварный план: нужно сорвать церемонию бракосочетания и вернуть возлюбленного, а для этого – переехать в Санкт-Петербург и устроиться в ЗАГС регистратором браков. Правда, все развивается не совсем так, как Саша задумывала: ее нанимают на должность регистратора разводов.

Режиссировала сериал Валерия Шкирандо ("Красавец и чудовище", "Батальонъ", "Женский батальонъ", "Преступление", "Sпарта", "Мама" и "Хор"). За сценарий отвечала она же, а также Полина Филоненко ("Олимпиус Инферно", "Хардкор", "Преступление и наказание") и Алена Константинова ("Елки 2", "Оффлайн","Палач").

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"Внутри убийцы"

Кадр из сериала "Внутри убийцы"

Профайлер Зоя – самый настоящий профессионал своего дела: сцены совершенных преступлений буквально оживает в ее голове. Неудивительно, что именно ее и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея привлекают к расследованию новой серии изощренных убийств: в Санкт-Петербурге объявился не просто опасный душитель, а маньяк, который бальзамирует тела своих жертв и превращает их в статуи.

Сериал снят по одноименному бестселлеру популярного израильского писателя Майка Омера. Режиссировал сериал Владимир Мирзоев ("Топи").

Фильмы и сериалы
Женский батальонъ
Ёлки 2
Праздник
Контакт
Мамы
Батальонъ
Палач
Мама
Сладкая жизнь
Преступление
Хардкор
Михаил Сотников
Полина Денисова
Антон Филипенко
Тихон Жизневский
Полина Филоненко
Алена Константинова
Анастасия Евграфова
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Иван Мулин
Аглая Тарасова
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