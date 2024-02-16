В Москве и Петербурге прошла премьера документального фильма «Город золотой»

В Москве и Санкт-Петербурге прошла премьера документального фильма "Город золотой" режиссера Сергея Дебижева, любимца критики и жюри международных кинофестивалей. Его предыдущая работа - лента "Святой Архипелаг" прорвалась даже сквозь "культуру отмены", собрав кинонаграды и США, и по всей Европе.

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Фильм "Город золотой" не столь масштабный, как картина о жизни Соловецкого монастыря. Все происходит в Петербурге, в Ленинграде. И действующих лиц здесь, по большому счету, по пальцам одной руки можно пересчитать. Герой, на котором держится нерв фильма, - это Андрей Решетин, тот самый Рюша из культового состава "Аквариума", скрипач, музыковед, а еще доброволец, объездивший самые горячие точки спецоперации в составе фронтовых творческих бригад...

Дебижев рассказывает об одной из самых невероятных мистификаций XX века. О музыкальной пластинке "Лютневая музыка XVI-XVII веков", выпущенной фирмой "Мелодия" в начале 70-х годов. Авторы фильма утверждают, что такой диск был практически в каждой советской семье...

"В то время почти все, что попадало на прилавки музыкальных магазинов, имело идеологическую составляющую, к этому все привыкли. А здесь слушатели погружались в совершенно удивительные, параллельные миры", - рассказывает режиссер Сергей Дебижев.

На одну из "лютневых" мелодий - "Канцону" Франческо да Милано - Анри Волохонский написал стихи, которые начинаются строчкой "Под небом голубым есть город золотой". Первым эту балладу исполнил Алексей Хвостенко. Потом подхватили другие, в итоге "Город золотой" по версии журнала "Time Out" вошла в список "100 песен, изменивших нашу жизнь".

Через двадцать лет вдруг оказалось, что у заявленных на обложке композиторов эпохи Возрождения таких произведений нет и быть не могло. Их автор - фронтовик, гитарист, композитор-самоучка Владимир Вавилов - умер вскоре после выхода пластинки в свет. В 90-е годы дочь Вавилова Тамара объясняла:

"У отца не было профессионального композиторского образования, поэтому его бы никогда не издали в СССР, но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна"

Чтобы зрители смогли представить себе Вавилова, создатели фильма пошли на свою маленькую мистификацию - сняли в роли композитора Сергея Уманова и "задрапировали" видео под хронику. Свое хулиганство авторы не скрывают.

Возвращается к нам в документальном полотне Дебижева и легендарный ленинградский художник-философ, апологет старинной музыки, автор и исследователь фресок Борис Аксельрод. Все прошли через его легендарную квартиру в центре Ленинграда, в том числе и Волохонский с Хвостенко. "Это было волшебное место, куда можно было зайти и оказаться в раю", - вспоминает Рюша.