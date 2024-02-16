В России сняли шпионский триллер «ГДР». Почему его нужно смотреть?

В Wink — премьера созданного при поддержке Института развития интернета шпионского триллера «ГДР» режиссера Сергея Попова. «Лента.ру» объясняет, в чем этот сериал опережает аналогичные американские шоу и почему его непременно стоит посмотреть.

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Дата выхода: 16 февраля

Страна: Россия

Продолжительность: 14 серий по 50 мин.

Режиссер: Сергей Попов

1987 год. Легкомоторный спортивный самолет Skyhawk нарушает воздушное пространство Советского Союза. На борту у него — биологическое оружие массового поражения. Точка назначения — Москва. Цель атаки — сотни тысяч жизней. Пилот — молодой дурак, которого используют втемную. Заказчик — ЦРУ, которое хочет повторения инцидента с корейским «Боингом» 1983-го.

Наперерез вылетают два советских истребителя, которые готовятся сбить самолет, как только он откроет люк. Однако сброса оружия так и не происходит — нарушитель границы благополучно садится прямо на Красную площадь. Перед нами — прибытие в советскую столицу немецкого авиационного энтузиаста Матиаса Руста по версии сериала «ГДР».

Самолет, как выясняется, не сбили лишь благодаря наводке доблестного шпиона Александра Нечаева (Александр Горбатов), который ради донесения из вражеского ФРГ информации об опасном грузе сносит на автомобиле добрую половину Западного Берлина (перед этим, отметим, за считаные секунды собрав кубик Рубика).

Какая же несправедливость, что через несколько лет после эдакого голливудского геройства Нечаеву приходится просиживать штаны в московском штабе КГБ! Виной всему угрюмый начальник Черных (Олег Фомин), который не просто винит своего подчиненного в гибели боевого товарища (подробности этой драмы, впрочем, раскроют гораздо позже), но к тому же подозревает в нем «крота», работающего на противника.

Кто этим самым конкретным противником является, по сюжету сериала сказать получается не сразу.

Что Москва, что другие города мира здесь попросту кишат шпионами всех мастей. На квадратный метр спецагентов тут явно больше, чем серийных маньяков в южнокорейском гуро-шедевре «Я видел дьявола». Вероятно, самым простым термином для обозначения главного антагониста стал бы пресловутый запад, или, если еще топорнее — американцы. Но «ГДР» не настолько прямолинеен — вредители здесь появляются и куда с более неожиданной стороны. Ими оказываются… Михаил Горбачев и его супруга — и еще непонятно, кто из них в большей степени.

Иначе не объяснить сцену, в которой Раиса Максимовна (Мадлен Джабраилова), переставляя в таинственном масонском ритуале салатницы с какими-то инопланетными деликатесами для мужа, учит Горбачева (Виталий Коваленко), как ему разрушить Берлинскую стену и управлять Евросоюзом, который последнему президенту СССР предначертано объединить с советскими республиками.

Тем временем где-то за кадром с моста падает Борис Ельцин, направлявшийся, как утверждает председатель КГБ Владимир Крючков (Николай Денисов), домой к любовнице. Кстати, вне экрана будущий первый российский президент, судя по всему, останется недолго — в «ГДР» он появится позже в исполнении Анатолия Котенева.

Создателям сериала надо отдать должное как минимум в двух вещах.

Во-первых, в удивительной дерзости в изображении советско-российских политических лидеров, со времен шоу «Куклы» на отечественном телеэкране попросту, казалось бы, немыслимой. Ну и, во-вторых, в том, что они хотя бы вежливо дождались кончины всех упомянутых деятелей и их близких, прежде чем выставлять их в столь саркастичном свете.

Впрочем, чрезмерность — главная отличительная черта «ГДР» в принципе, как раз и формирующая основную развлекательную ценность. Этот переполненный конспирологическими теориями сериал, в котором случайности не случайны, тайный агент секретного шпиона подпольным разведчиком погоняет, кагэбэшные спецоперации включают в себя перевозку трупов в страну противника, а пули всегда находят виноватых, уже по первым сериям выглядит как полноценный ответ хитовой американской «Кроличьей норе» с Кифером Сазерлендом.

Лишним доказательством служит главный герой Нечаев, по шпионской могучести звезду «24 часов» опережающий, как черепаха Ахиллеса.

Работающий в ГДР «под прикрытием» кагэбэшник, перед которым не могут устоять все без исключения женские персонажи в кадре, молодой и спортивный, хотя уже с залысинами, пьющий водку стаканами, но в силу собственной истории предпочитающий немецкое пиво «Радеберг». Немногословен, но что ни реплика, то народная мудрость — от «никогда не говори никогда» до «на Манеже все те же». Проваленных задач за плечами почти не имеет, а из любой западни находит выход при помощи старой, доброй советской смекалки. Кубик Рубика, опять же, за секунды собрать способен.

Настолько же гаргантюанской предстает и экшн-составляющая сериала.

Если вышедшему пару месяцев назад чеченскому сериалу-притче «Абрек» до эпичности болливудских блокбастеров не хватало лишь гипертрофированного CGI-действия, то у «ГДР» такой проблемы не наблюдается — потраченные на графику деньги просто сыплются из каждой боевой сцены. Два шоу, в принципе, можно было бы с легкостью объединить в одну мета-вселенную уже благодаря единодушному изображению международной геополитической картины, какой ее видят авторы. По тому же критерию во вселенную эту легко ложатся сериал «Клипот» о молодых оппозиционерах, задумавших совершить теракт, да и пара-тройка прайм-тайм передач с федерального ТВ.