Рэйф Файнс подсмотрел идею у Тургенева для своего фильма

Рэйф Файнс подсмотрел идею у Ивана Тургенева для своего нового фильма
Рэйф Файнс летом приступит к съемкам своего нового фильма «Маяк», о расовой дискриминации в современной Англии. Актер написал сценарий, сыграет одну из главных ролей и выступит режиссером. Это будет четвертая работа в качестве постановщика.
В свежем интервью Deadline он рассказал, что идея для фильма родилась после знакомства с пьесой Ивана Тургенева «Месяц в деревне».
«Есть русская пьеса «Месяц в деревне» о молодом парне, который приезжает в сельскую местность, и о том, какой эффект производит его пребывание там. Но, кроме этого, важнейшего основания, все остальное очень отличается», — сказал актер.
Сюжет фильма повествует о молодом уроженце Уганды, сбежавшем от гражданской войны и выросшем в Лондоне. Он приезжает в деревню, чтобы познакомиться с семьей своей девушки и надеется на теплый прием, но вскоре сталкивается с проявлениями расизма и ненависти со стороны местных жителей. Сложившаяся ситуация вынуждает его переосмыслить многие взгляды на жизнь.
Также в фильме задействованы Индира Варма, Чарльз Бабалола и Элисон Оливер.
Для Файнса не впервой пересекаться с русской культурой в своей работе. В 1998 году он снялся в главной роли в британской экранизации Пушкина «Онегин», а в 2019 поставил фильм о сбежавшем из СССР танцовщике Рудольфе Нурееве.