Рэйф Файнс подсмотрел идею у Тургенева для своего фильма

Рэйф Файнс летом приступит к съемкам своего нового фильма «Маяк», о расовой дискриминации в современной Англии. Актер написал сценарий, сыграет одну из главных ролей и выступит режиссером. Это будет четвертая работа в качестве постановщика.

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В свежем интервью Deadline он рассказал, что идея для фильма родилась после знакомства с пьесой Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

«Есть русская пьеса «Месяц в деревне» о молодом парне, который приезжает в сельскую местность, и о том, какой эффект производит его пребывание там. Но, кроме этого, важнейшего основания, все остальное очень отличается», — сказал актер.

Сюжет фильма повествует о молодом уроженце Уганды, сбежавшем от гражданской войны и выросшем в Лондоне. Он приезжает в деревню, чтобы познакомиться с семьей своей девушки и надеется на теплый прием, но вскоре сталкивается с проявлениями расизма и ненависти со стороны местных жителей. Сложившаяся ситуация вынуждает его переосмыслить многие взгляды на жизнь.

Также в фильме задействованы Индира Варма, Чарльз Бабалола и Элисон Оливер.