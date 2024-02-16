Пять романтических дорам, которые надо посмотреть, чтобы поверить в настоящую любовь

Любовь правит миром и воспевается в сериалах! Сценаристы придумывают все новые сюжеты, увлекающие зрителя в мир пламенных чувств и искрящихся эмоций.

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Зимний вечер с чашкой горячего чая прекрасно подойдет для знакомства с героями, попавшими в ловушку страстной любви. Представляем подборку самых ярких романтических историй, которые можно посмотреть на телеканале «Дорама». И не забудьте запастись носовыми платочками!

«Запрет на браки в Чосоне»

Сюжет этой легкой романтической дорамы основан на одноименной веб-новелле Чхон Чжи Хе. Молодой король Ли Хон издает указ о запрете браков в Чосоне. Семь лет назад умерла его любимая жена, и он до сих пор не готов снова жениться. До тех пор, пока король не найдет себе достойную партию, женщинам королевства запрещено выходить замуж. Этой ситуацией решила воспользоваться мошенница Йе Со Ран. Она хотела выбраться из тюрьмы, поэтому выдумала, что дух покойной жены короля вселился в ее тело. С такой историей она появляется перед королем, выдумывая на ходу все более наглую ложь…

Это легкую романтическую сказку очень приятно смотреть из-за талантливой игры любимых актеров. Даже в дворцовых интригах и расследованиях больше юмора, чем коварства. Но, как обычно это бывает в корейских сериалах, за весельем и беспечностью скрываются тайны героев, их тяжелое прошлое и непонятное будущее. Так, сердце веселой и взрывной Йе Со Ран ранят тягостные воспоминания, а лучший друг короля страдает от неразделенной любви. Большое количество сюжетных линий и неожиданных сценарных поворотов выстраивают сложную многогранную историю, которой обязательно стоит полюбоваться поклонникам жанра.

Жанр: историческая мелодрамаЮжная Корея, 2023 годВ главных ролях: Юн Чон Хун, Ким Мин Сан, Но Мин У, Пак Сон ЁнРейтинг «Кинопоиска» – 8.1

«Клетки Ю-ми»

«Клетки Ю-Ми» – одна из самых рейтинговых дорам 2022 года. Дорама снята на основе одноименного очень популярного вебтуна. Это фантазийная история о девушке, в голове которой живут маленькие мультяшные герои в голубеньких костюмчиках. Они отвечают за чувства героини и влияют на ее поступки и настроение.

Ю-Ми – обычная девушка, которой сложно выражать свои эмоции. Ее бросил молодой человек, и она очень тяжело переживает это расставание. Постепенно героиня справляется с предательством, пытается построить новые отношения и привести в равновесие свои мысли и чувства, не подозревая, что все решения за нее принимают забавные герои в голове.

Увлекательно наблюдать, как клетки эмоций, разума, моды, голода, страха и самый экстравагантный – Вожделезавр, отвечающий за страсть и влечение к мужчинам, диктуют героине, как поступить. Наверняка, многие девушки узнают себя в подобных ситуациях, и в момент своего следующего эмоционального всплеска вспомнят мультяшных героев в голубых костюмчиках и улыбнутся.

В первом сезоне всего 14 серий, поэтому посмотреть их можно за несколько дней. История оказалась настолько успешной, что сериал сразу же продлили на второй сезон, который также можно увидеть на телеканале «Дорама».

Жанр: фэнтези, мелодрамаЮжная Корея, 2022 годВ главных ролях: Ким Го Ын, Ан Бо ХёнРейтинг «Кинопоиска» – 8.1

«Падающая звезда»

За кулисами развлекательной индустрии жизнь не такая яркая и безоблачная, как кажется со стороны. Героиня О Хан Бёль – руководитель отдела по связям с общественностью популярного агентства. Она умеет находить выход из любой ситуации и предвидеть реакцию публики. Актерам нравится ее открытость, поэтому они часто приходят к ней, чтобы поделиться своими проблемами. Но судьба сталкивает ее с легендарным Гон Тэ Соном, главной звездой Star Force Entertainment, который за своей вежливостью скрывает неожиданные черты характера и неприглядную тайну.

Гон Тэ Сон красив, богат, талантлив, спесив и привык быть в центре внимания, но первый поцелуй заставляет его нервничать. Впрочем, не будем забегать вперед. До поцелуев еще много глупых недоразумений, неприязни и показного презрения. Что это – детская травма, большая тайна или просто скверный характер героя? Узнаете из сериала!

Личная драматическая история Гон Тэ Сона добавила, конечно, остроты сюжету, но все же дорама получилась легкой, веселой, с комедийными диалогами, яркими персонажами, забавными историями из мира шоу-бизнеса.

Жанр: драма, романтическая комедияЮжная Корея, 2022 годВ главных ролях: Пак Со Джин, Ким Ён Дэ, Ли Джон ШинРейтинг «Кинопоиска» – 8.0

«Последняя миссия ангела: любовь»

Это одна из самых красивых и чувственных корейских дорам. Жизнерадостный и своевольный ангел должен отправиться на небеса после завершения всех своих дел на земле. Но в очередной раз нарушает правила и в наказание получает новое задание. Балерина Ли Ен Со лишилась зрения и сейчас никому не доверяет. Сможет ли ангел помочь ей открыть свое и найти свою вторую половинку?

Оригинальный сюжет и умелая режиссёрская работа создали настоящий хит из истории любви беспечного ангела и юной девушки, сердце которой долгие годы было закрыто для настоящих чувств. Блестящая хореография, грамотно вплетенная в сюжет картины, и современные съемочные технологии, яркое музыкальное сопровождение позволили передать через балетные постановки всю гамму чувств главных героев и создали особую атмосферу. Как балет – сложный и многогранный жанр, в котором тесно переплетается несколько видов искусств, так и эта дорама – тонкое смешение драмы и комедии, фэнтези и реальности.

Жанр: романтическая мелодрама, фэнтезиЮжная Корея, 2019 годВ главных ролях: Ли Дон Гон, Син Хе Сон, Ким Мён СуРейтинг «Кинопоиска» – 8.1

«Она никогда не узнает»

Начинающий маркетолог Че Хён-cын работает в престижной косметической компании KLAR. Он – младший сотрудник у очаровательной Юн Сон-а, в которую безнадёжно влюблён. Однако амбициозная девушка не принимает его ухаживаний, считая невозможным для себя отношения с подчинённым. Она мечтает о головокружительной карьере и собственном бренде косметики. Но Че Хён-сын не перестаёт надеяться, что однажды ему удастся растопить сердце возлюбленной.

Уютная, нежная дорама, герои которой пытаются найти золотую середину между счастливой личной жизнью и карьерой. Она – прекрасная женщина, которая никак не может определиться, что в жизни важнее: карьерный рост или любовь. Он – идеальный мужчина, о котором мечтает каждая девушка. Его любовь искренняя, нежная, но что-то мешает героине полностью отдаться этим чувствам. Актерам удалось очень тонко выразить романтические чувства в повседневности, среди офисных проблем и решения рабочих вопросов. Кто-то ищет себя в круговороте дел и событий, а кто-то в партнере, с которым можно разделить свой путь.