«Джентльмены» 2024 года: что известно о новом сериале Гая Ричи и как он связан с одноименным фильмом 2019 года
Весной 2024 года на платформе Netflix выйдет сериал «Джентльмены» — спин-офф одноименного фильма Гая Ричи (The Gentlemen, 2019). «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать об этой криминальной комедии перед премьерой.
Сериал «Джентльмены»: главное
Год выхода: 2024
Страна: Великобритания, США
Платформа: Netflix
Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви
Сценарий: Мэттью Рид, Гай Ричи
В ролях: Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Винни Джонс, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Алексис Родни, Рэй Уинстон, Джанкарло Эспозито
Гай Ричи выступит создателем, соавтором сценария и режиссером первых двух эпизодов шоу; также он исполнительный продюсер сериала.
Что такое спин-офф
Это любое художественное произведение, которое основывается на уже существующем продукте, будь то книга, фильм или компьютерная игра. Часто спин-офф развивает сюжетную линию, которая была не основной в оригинальном произведении.
В случае с «Джентльменами» создатели решили оттолкнуться от ключевых персонажей полнометражного фильма 2019 года и показать, как их действия повлияли на других героев.
Сюжет
Сериал расскажет о судьбе парня по имени Эдди Холстед. Он бывший солдат, который наследует от отца большое поместье, а потом узнает, что оно принадлежит наркобаронам. Перед Холстедом, не имеющим криминального опыта, встает серьезная дилемма — отказаться от недвижимости или вступить в сомнительный бизнес.
Актеры
Главные роли исполняют актеры Тео Джеймс («Жена путешественника во времени», «Искусство обмана», «Дивергент») и Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»). Появятся ли в спин-оффе актеры полнометражного фильма «Джентльмены», неизвестно.
Дата выхода
Выход сериала «Джентльмены» запланирован на март 2024 года, однако точная дата пока не разглашается (хотя некоторые источники предполагают, что сериал выйдет 7 марта). Расписание выхода серий также появится позже.
Сюжет фильма «Джентльмены»
Несмотря на то, что сериал, скорее всего, будет далек от событий полнометражного фильма, вполне возможно, что будут отсылки к нему. Чтобы быть в курсе и собрать все пасхалки, предлагаем в деталях вспомнить, что происходило в «Джентльменах» 2019 года.
Будущий наркобарон Микки Пирсон (Мэттью Макконахи) родился в небогатой американской семье и всю жизнь мечтал выбиться в люди.
Смекалка Пирсона и его талант помогли ему получить стипендию и поступить в Оксфордский университет, однако деньги интересовали юношу куда больше, чем учеба.
Сообразив, что среди его однокурсников много богатых мажоров, он начал распространять в кампусе марихуану и неплохо зарабатывать.
Со временем Пирсону удалось организовать настоящий бизнес — он стал спонсировать обедневших английских аристократов взамен на то, что те позволяли ему выращивать на их земельных угодьях коноплю. Со многими из них у него сложились приятельские отношения, в частности, с лордом Прессфилдом (Сэмюэл Уэст), членом королевской семьи. Эта связь заинтересовала издателя таблоида Daily Print, Большого Дэйва (Эдди Марсан), который поручил детективу Флетчеру (Хью Грант) узнать все о тайной жизни Пирсона.
Пирсон тем временем принял решение продать свою наркоимперию и уйти на покой, зажив спокойно вместе с женой Розалиндой.
Он связывается с миллиардером Мэттью Бергером (Джереми Стронг) и предлагает ему купить бизнес за 400 миллионов фунтов. В то же время к наркоимперии Микки начинает проявлять интерес китайский бандит по прозвищу Сухой Глаз (Генри Голдинг), однако Пирсон отказывает ему. Сразу после переговоров на ферму Пирсона нападают юные бойцы ММА — Микки и его помощник Рэймонд (Чарли Ханнэм) уверены, что за атакой стоят люди Сухого Глаза, и начинают угрожать его боссу. Босс в ярости требует у Сухого Глаза прекратить самодеятельность, однако в ответ тот убивает его и становится главой китайской мафии.
Другие фильмы Гая Ричи, которые стоит посмотреть
- «Карты, деньги, два ствола» (1998). В ролях: Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэйтем.
- «Большой куш» (2000). В ролях: Джейсон Стэйтем, Стивен Грэм, Брэд Питт, Алан Форд.
- «Револьвер» (2005). В ролях: Джейсон Стэйтем, Рэй Лиотта, Винсент Пасторе, Андре Бенджамин.
- «Рок-н-рольщик» (2008). В ролях: Джерард Батлер, Том Уилкинсон, Тандиве Ньютон, Идрис Эльба, Том Харди.
- «Шерлок Холмс» (2009). В ролях: Роберт Дауни мл., Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, Марк Стронг.
- «Агенты А.Н.К.Л.» (2015). В ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Элизабет Дебики, Хью Грант.
- «Алладин» (2019). В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари.
- «Гнев человеческий» (2021). В ролях: Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джеффри Донован, Джош Хартнетт.
- «Переводчик» (2023). В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер, Энтони Старр.