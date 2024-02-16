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«Джентльмены» 2024 года: что известно о новом сериале Гая Ричи и как он связан с одноименным фильмом 2019 года

Весной 2024 года на платформе Netflix выйдет сериал «Джентльмены» — спин-офф одноименного фильма Гая Ричи (The Gentlemen, 2019). «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать об этой криминальной комедии перед премьерой.

Сериал «Джентльмены»: главное

Год выхода: 2024

Страна: Великобритания, США

Платформа: Netflix

Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви

Сценарий: Мэттью Рид, Гай Ричи

В ролях: Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Винни Джонс, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Алексис Родни, Рэй Уинстон, Джанкарло Эспозито

Гай Ричи выступит создателем, соавтором сценария и режиссером первых двух эпизодов шоу; также он исполнительный продюсер сериала.

Что такое спин-офф

Это любое художественное произведение, которое основывается на уже существующем продукте, будь то книга, фильм или компьютерная игра. Часто спин-офф развивает сюжетную линию, которая была не основной в оригинальном произведении.

В случае с «Джентльменами» создатели решили оттолкнуться от ключевых персонажей полнометражного фильма 2019 года и показать, как их действия повлияли на других героев.

Сюжет

Сериал расскажет о судьбе парня по имени Эдди Холстед. Он бывший солдат, который наследует от отца большое поместье, а потом узнает, что оно принадлежит наркобаронам. Перед Холстедом, не имеющим криминального опыта, встает серьезная дилемма — отказаться от недвижимости или вступить в сомнительный бизнес.

Актеры

Главные роли исполняют актеры Тео Джеймс («Жена путешественника во времени», «Искусство обмана», «Дивергент») и Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»). Появятся ли в спин-оффе актеры полнометражного фильма «Джентльмены», неизвестно.

Дата выхода

Выход сериала «Джентльмены» запланирован на март 2024 года, однако точная дата пока не разглашается (хотя некоторые источники предполагают, что сериал выйдет 7 марта). Расписание выхода серий также появится позже.

Сюжет фильма «Джентльмены»

Несмотря на то, что сериал, скорее всего, будет далек от событий полнометражного фильма, вполне возможно, что будут отсылки к нему. Чтобы быть в курсе и собрать все пасхалки, предлагаем в деталях вспомнить, что происходило в «Джентльменах» 2019 года.

Будущий наркобарон Микки Пирсон (Мэттью Макконахи) родился в небогатой американской семье и всю жизнь мечтал выбиться в люди.

Смекалка Пирсона и его талант помогли ему получить стипендию и поступить в Оксфордский университет, однако деньги интересовали юношу куда больше, чем учеба.

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Сообразив, что среди его однокурсников много богатых мажоров, он начал распространять в кампусе марихуану и неплохо зарабатывать.

Со временем Пирсону удалось организовать настоящий бизнес — он стал спонсировать обедневших английских аристократов взамен на то, что те позволяли ему выращивать на их земельных угодьях коноплю. Со многими из них у него сложились приятельские отношения, в частности, с лордом Прессфилдом (Сэмюэл Уэст), членом королевской семьи. Эта связь заинтересовала издателя таблоида Daily Print, Большого Дэйва (Эдди Марсан), который поручил детективу Флетчеру (Хью Грант) узнать все о тайной жизни Пирсона.

Пирсон тем временем принял решение продать свою наркоимперию и уйти на покой, зажив спокойно вместе с женой Розалиндой.

Он связывается с миллиардером Мэттью Бергером (Джереми Стронг) и предлагает ему купить бизнес за 400 миллионов фунтов. В то же время к наркоимперии Микки начинает проявлять интерес китайский бандит по прозвищу Сухой Глаз (Генри Голдинг), однако Пирсон отказывает ему. Сразу после переговоров на ферму Пирсона нападают юные бойцы ММА — Микки и его помощник Рэймонд (Чарли Ханнэм) уверены, что за атакой стоят люди Сухого Глаза, и начинают угрожать его боссу. Босс в ярости требует у Сухого Глаза прекратить самодеятельность, однако в ответ тот убивает его и становится главой китайской мафии.

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Видео
Жена путешественника во времени
Карты, деньги, два ствола
Рок-н-рольщик
Большой куш
Дивергент
Шерлок Холмс
Переводчик
Отступник
Агенты А.Н.К.Л.
Дэниэл Ингс
Алан Форд
Марван Кензари
Рэй Уинстон
Энтони Старр
Дэвид Кэффри
Андре Бенджамин
Рэй Лиотта
Стивен Грэм
Чарли Ханнэм
Джеффри Донован
Арми Хаммер
Джереми Стронг
Тео Джеймс
Кая Скоделарио
Генри Кавилл
Джейсон Стэйтем
Идрис Эльба
Марк Стронг
Винни Джонс
Эдди Марсан
Джош Хартнетт
Наоми Скотт
Шерлок Холмс
Джанкарло Эспозито
Джерард Батлер
Декстер Флетчер
Хью Грант
Рэйчел Макадамс
Брэд Питт
Джейсон Флеминг
Алисия Викандер
Джуд Лоу
Уилл Смит
Netflix