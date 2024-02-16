Весной 2024 года на платформе Netflix выйдет сериал «Джентльмены» — спин-офф одноименного фильма Гая Ричи (The Gentlemen, 2019). «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать об этой криминальной комедии перед премьерой.

Сериал «Джентльмены»: главное

Год выхода: 2024

Страна: Великобритания, США

Платформа: Netflix

Режиссеры: Гай Ричи, Дэвид Кэффри, Эрен Криви

Сценарий: Мэттью Рид, Гай Ричи

Гай Ричи выступит создателем, соавтором сценария и режиссером первых двух эпизодов шоу; также он исполнительный продюсер сериала.

Что такое спин-офф

Это любое художественное произведение, которое основывается на уже существующем продукте, будь то книга, фильм или компьютерная игра. Часто спин-офф развивает сюжетную линию, которая была не основной в оригинальном произведении.

В случае с «Джентльменами» создатели решили оттолкнуться от ключевых персонажей полнометражного фильма 2019 года и показать, как их действия повлияли на других героев.

Сюжет

Сериал расскажет о судьбе парня по имени Эдди Холстед. Он бывший солдат, который наследует от отца большое поместье, а потом узнает, что оно принадлежит наркобаронам. Перед Холстедом, не имеющим криминального опыта, встает серьезная дилемма — отказаться от недвижимости или вступить в сомнительный бизнес.

Актеры

Главные роли исполняют актеры Тео Джеймс («Жена путешественника во времени», «Искусство обмана», «Дивергент») и Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»). Появятся ли в спин-оффе актеры полнометражного фильма «Джентльмены», неизвестно.

Дата выхода

Выход сериала «Джентльмены» запланирован на март 2024 года, однако точная дата пока не разглашается (хотя некоторые источники предполагают, что сериал выйдет 7 марта). Расписание выхода серий также появится позже.

Сюжет фильма «Джентльмены»

Несмотря на то, что сериал, скорее всего, будет далек от событий полнометражного фильма, вполне возможно, что будут отсылки к нему. Чтобы быть в курсе и собрать все пасхалки, предлагаем в деталях вспомнить, что происходило в «Джентльменах» 2019 года.

Будущий наркобарон Микки Пирсон (Мэттью Макконахи) родился в небогатой американской семье и всю жизнь мечтал выбиться в люди.

Смекалка Пирсона и его талант помогли ему получить стипендию и поступить в Оксфордский университет, однако деньги интересовали юношу куда больше, чем учеба.

Сообразив, что среди его однокурсников много богатых мажоров, он начал распространять в кампусе марихуану и неплохо зарабатывать.

Со временем Пирсону удалось организовать настоящий бизнес — он стал спонсировать обедневших английских аристократов взамен на то, что те позволяли ему выращивать на их земельных угодьях коноплю. Со многими из них у него сложились приятельские отношения, в частности, с лордом Прессфилдом (Сэмюэл Уэст), членом королевской семьи. Эта связь заинтересовала издателя таблоида Daily Print, Большого Дэйва (Эдди Марсан), который поручил детективу Флетчеру (Хью Грант) узнать все о тайной жизни Пирсона.

Пирсон тем временем принял решение продать свою наркоимперию и уйти на покой, зажив спокойно вместе с женой Розалиндой.