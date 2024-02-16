Ридли Скотт возглавит фильм о Bee Gees

После выхода фильма "Боб Марли: Одна Любовь" в кинотеатрах, студия Paramount Pictures снимет еще один биографический фильм о популярной музыкальной группе Bee Gees и, кажется, для нового проекта уже даже найден режиссер. Хотя сделка еще не заключена, источники сообщают Deadline, что с Ридли Скоттом уже ведутся переговоры.

Скотт будет продюсировать картину вместе с партнером по производству Майклом Прассом из Scott Free, Грэмом Кингом и Стейси Снайдер. Барри Гибб станет исполнительным продюсером. Сценарий написал Джон Логан.

Хотя это не типичный фильм для Скотта, есть причины, по которым авторы проекта выбрали именно его на роль режиссера. Например, Скотт недавно завершил съемки продолжения своего блокбастера "Гладиатор", и, по данным источников, этот материал буквально поразил руководство. Но, как известно, режиссер довольно быстро находит новые проекты для дальнейшей работы, потому студия Paramount Pictures торопилась со сценарием фильма о Bee Gees, чтобы представить его последний вариант перед тем, как Скотт выберет следующий фильм.