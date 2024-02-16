Мэрил Стрип вернется в новом сезоне «Убийств в одном здании»

Трехкратная обладательница премии «Оскар» подписала контракт с создателями четвертого сезона сериала Hulu «Убийства в одном здании», – Мэрил Стрип возвращается в «Арконию».

© Кадр из сериала

Стрип возобновит работу над ролью Лоретты Деркин. Напомним, что в финале предыдущего сезона героиня Стрип получила предложение о работе в Лос Анджелесе.

Как стало известно ранее, четвертый сезон сериала начнется именно с поездки в Лос-Анджелес, прежде чем центральное действие вернется в свое привычное место действия –"Арконию".

В интервью для подкаста TV’s Top 5, Кэри Бёрк, студия которой производит "Убийства в одном здании", подтвердила возвращение Стрип.