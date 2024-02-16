«Метод» Юрия Быкова: Режиссер возвращается в сериал
Третий сезон популярного сериала "Метод" выйдет на Кинопоиске. В проект возвращается режиссер Юрий Быков. Он и шоураннер Максим Полинский начинают работу над продолжением триллера о следователе с неординарными способностями.
Напомним, что Быков снимал первый сезон сериала, а также сыграл в нем одну из ролей. Максим Полинский - креативный продюсер сериалов "Мажор" и "Лада Голд", над которыми работал уже после "Метода"
"Метод 3", как анонсируют, выйдет в 2025 году, через десять лет после премьеры первого сезона, ставшего событием в киноиндустрии. Триллер стал многократным обладателем премий ТЭФИ и АПКиТ, а права на его показ в мире были приобретены стриминговым сервисом Netflix.
На Кинопоиске "Метод" - один из самых высокооцененных российских сериалов: его зрительский рейтинг - 8.2 (при более 419 тысячах оценок), а суммарная аудитория двух сезонов шоу - более 2 миллионов смотрящих подписчиков.
"Долгое время я был убежден, что "Метод" - законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И, кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве. Мне предлагали много разных концепций "Метода", но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из "Метода" очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени. В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя 10 лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино. Довольно часто мне говорят, что "Метод" - отец современного русского сериала. И мне, и всей команде, которая работала над первым "Методом", безумно приятно это слышать. Надеюсь, что в третьем сезоне мы не подведем и продолжим тенденцию", - говорит Юрий Быков.
Справка "РГ"
Премьера сериала "Метод" Продюсерской компании "Среда" состоялась в 2015 году, второй сезон вышел в 2020-м. Главные герои триллера - Родион Меглин (Константин Хабенский), неординарный следователь высочайшего уровня, пользующийся особым методом поиска серийных убийц, и выпускница юрфака Есеня Стеклова (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери. Режиссером первого сезона стал Юрий Быков, второй сезон снимал Александр Войтинский.
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Интересно проследить историю профессиональных взаимоотношений Юрия Быкова и Кинопоиска. Быков - один из самых любимых режиссеров у пользователей Кинопоиска, чьи фильмы получили высокую зрительскую оценку. Среди наиболее популярных работ Быкова - полнометражные картины "Дурак" (рейтинг 8.1), "Майор" (7.5), "Жить" (7.3), "Завод" (7.2). В 2018 году фильм "Дурак" стал лучшим российским фильмом последних 15 лет по версии читателей Кинопоиска.
Быков является также режиссером, сценаристом, композитором и исполнителем главной роли в фильме "Сторож", сопродюсером которого выступила Плюс Студия и который в 2019 году вышел одновременно в кинотеатрах и на Кинопоиске.