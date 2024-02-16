«Метод» Юрия Быкова: режиссер возвращается в сериал

"Долгое время я был убежден, что "Метод" - законченная история, и продолжение снимать не надо. Мне нравилась точка, поставленная в финале первого сезона. И, кроме того, я хотел сконцентрироваться на авторском творчестве. Мне предлагали много разных концепций "Метода", но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из "Метода" очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени. В первом сезоне был комикс, был дух страшной сказки, но спустя 10 лет он будет смотреться неактуально с эстетической точки зрения. В новой концепции есть возможность совместить современный реалистичный взгляд на маньяка и его жизнь. Такая эстетика есть в моем авторском кино. Довольно часто мне говорят, что "Метод" - отец современного русского сериала. И мне, и всей команде, которая работала над первым "Методом", безумно приятно это слышать. Надеюсь, что в третьем сезоне мы не подведем и продолжим тенденцию", - говорит Юрий Быков.