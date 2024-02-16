«Они пытались снять фильм для детей»: Кристен Стюарт — о «Сумерках»

В интервью изданию Rolling Stone исполнительница главной роли в «Сумерках» Кристен Стюарт рассказала, что после приобретения прав на ленту из неё хотели сделать «фильм для детей», который бы не соответствовал книжной саге Стефани Майер.

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В то время критики критиковали Стюарт за игру на экране, но она сказала, что просто сохранила свою интерпретацию Беллы в соответствии с книжной серией. Актриса подчеркнула, что её героиня Белла и Эдвард, сыгранный Робертом Паттинсоном, почти никогда не улыбались, хотя лента должна была стать детской.

«Студия пыталась снять фильм для детей. Они не хотели видеть в фильме то, что было в книге. Чёрт возьми, Белла и Эдвард вообще улыбались?»