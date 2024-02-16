Названы последствия ухода голливудских студий для российского кино

Отечественные кинопроизводители с уходом голливудских студий перестали вкладываться в технологии для контента, заявил в интервью РБК глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

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По его словам, российские кинематографисты больше не предлагают зрителю форматы 3D и IMAX. При этом он напоминает, что еще в 2013 году в этих форматах снял фильм режиссер Федор Бондарчук.

«<...> даже 3D не могут сделать. <...> А ведь когда-то они это прекрасно умели. Фильм «Сталинград» Федора Бондарчука сделан не просто в 3D, а в IMAX, а это был 2013 год», — напоминает Васясин.

Он объясняет это стремлением сократить затраты на производство. По его словам, цены выросли, так как подорожало зарубежное оборудование. Причины в курсе валют и усложнившихся логистических цепочках.

Ранее стало известно, что Совет Фонда кино исключил из списка лидеров отечественного кинопроизводства компанию «Марс Медиа Энтертейнмент» (ММЕ), снявшую фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. До этого сообщалось, что Локшин уехал из России и поддержал ВСУ.