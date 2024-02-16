Футуристичная Нигерия в трейлере мультсериала «Иваджу» от Disney

Надоели бесконечные ремейки и продолжения диснеевских историй? Встречайте совершенно новый контент! С какой стороны не посмотри — довольно необычный. Рассказываем о новом проекте «Иваджу» от студии Disney и том, почему он со всех сторон новый.

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1. Сотрудничество с другой студиейВсе свои 100 лет студия Disney сотрудничала только со своими же дочерними предприятиями. Но для этого сериала они объединились с панафриканской компанией Kugali, которая создаёт комиксы.

2. Место действияФутуристичная Нигерия, с летающими машинами и прочими супер-пупер-мега-продвинутыми технологиями. Такой Лагос выглядит очень фантастично, что уж.

3. Сюжет и героиГлавная героиня — девочка по имени Тола, живущая на «богатом» острове. У неё есть друг Коул, самоучка-инженер тех самых крутых технологий, сам он из трущоб. И ящер по имени Отин, который скорее не ящер, а робот. К подобным пёстрым компаниям зрителям, пожалуй, не привыкать, и всё же когда герои из таких разных слоёв общества изучают миры друг друга — чаще всего это как минимум познавательно.